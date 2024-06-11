В Азербайджане и Иране пройдут тактические учения

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, 12 июня пройдут тактические учения с подразделениями азербайджанской армии.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, в учениях, в которых задействованы личный состав, боевая техника, авиационные средства и беспилотные летательные аппараты, основное внимание будет уделено дальнейшему повышению навыков принятия решений командирами и уровня их профессионализма, а также совершенствованию взаимодействия между подразделениями.

На основе соглашения, достигнутого между Азербайджаном и Ираном, одновременно с привлечением соответствующих сил и средств армии Исламской Республики Иран будут проводиться тактические учения на территории соседнего государства.

В учениях, которые будут проводиться в обеих странах, будут в скоординированной форме выполняться различные задачи по защите стратегических объектов и линий связи от возможной диверсионно-подрывной деятельности.

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