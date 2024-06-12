Город, который Франция разрушила за час: смотрите, что рассказал свидетель

В документальном фильме "Французский Тунис", показанном на АзТВ, выступил человек, ставший свидетелем самого страшного в истории геноцида.

Как передает Day.Az, Мохаммад Тиби, которому в то время было 14 лет, вспомнил ужасы трагедии, которую он пережил, когда Франция бомбила Тунис.

Свидетель геноцида рассказал, что его спас учитель и что он видел останки нескольких своих сверстников.

Подробнее об этом вы можете узнать в отрывке:

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