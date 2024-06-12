https://news.day.az/politics/1667686.html Город, который Франция разрушила за час: смотрите, что рассказал свидетель - ВИДЕО
Город, который Франция разрушила за час: смотрите, что рассказал свидетель - ВИДЕО
В документальном фильме "Французский Тунис", показанном на АзТВ, выступил человек, ставший свидетелем самого страшного в истории геноцида.
Как передает Day.Az, Мохаммад Тиби, которому в то время было 14 лет, вспомнил ужасы трагедии, которую он пережил, когда Франция бомбила Тунис.
Свидетель геноцида рассказал, что его спас учитель и что он видел останки нескольких своих сверстников.
Подробнее об этом вы можете узнать в отрывке:
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре