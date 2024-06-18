Азербайджан своими силами освободил Карабах, своими силами же его восстанавливает.

Как передает Day.Az, об этом сказала ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова, будучи гостьей аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Представляем вниманию читателей отрывок передачи:

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