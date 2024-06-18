https://news.day.az/politics/1669068.html Азербайджан своими силами освободил Карабах, своими силами же его восстанавливает - Гюльчохра Мамедова на платформе "Baku Network" - ВИДЕО
Азербайджан своими силами освободил Карабах, своими силами же его восстанавливает - Гюльчохра Мамедова на платформе "Baku Network" - ВИДЕО
Азербайджан своими силами освободил Карабах, своими силами же его восстанавливает.
Как передает Day.Az, об этом сказала ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова, будучи гостьей аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Весь выпуск можно посмотреть здесь.
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