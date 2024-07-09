Французский бунт – Париж за две недели до Олимпиады

Автор: Лейла Таривердиева

В начале января этого года министерство внутренних дел Франции с радостью сообщило, что в новогоднюю ночь вандалы сожгли на 10 процентов меньше автомобилей, чем в предыдущем году. "Всего" 745. В ведомстве, оказывается, не умеют считать, потому что в ночь на 1 января 2023 года хулиганы сожгли 690 машин. То есть в этом году ситуация ухудшилась. Но французы все равно были рады, потому что бывало и хуже.

Поджег припаркованных на улицах автомобилей стал во Франции неким видом спорта. Каждый год французская полиция с гордостью отчитывается о позитивных переменах. Так, 1 января 2021 года, сообщив об уничтожении 861 авто, МВД с гордостью прибавило, что это прекрасный результат, так как год назад было зарегистрировано 1457 поджогов (!). И французы действительно радовались. А что им еще оставалось, если полиция оказалась неспособна защитить их имущество? 1457 - это был рекорд за всю историю этой "замечательной" традиции, свидетельствующей о торжестве демократии и главенстве прав человека. Берет она начало в 1988 году в Страсбурге, когда мэрия запретила молодежи использовать петарды после того, как те пару раз угодили в автомобили и подожгли их. Но воспитанная в духе свободы и демократии молодежь гордо встала на защиту своего права громить чужую собственность, и с тех пор теперь уже целенаправленный поджог транспортных средства превратился в новогоднюю традицию, такую же трогательную, как поджигание рождественского полена. Ну, а как же, свободолюбивая Франция не терпит всяких там запретов. Пусть машины на улице не оставляют, кому не нравится...

Вспомнилось об этом в связи с тем, что происходит на улицах французских городов сегодня. После объявления результатов парламентских выборов, в стране начались беспорядки. И можно было бы понять, если бы их устраивали проигравшие. Нет, на погромы дружно вышли сторонники как раз победившего левого фронта. И, правда, какой же праздник без безобразий.

Как сообщают французские СМИ, в ночь на 8 июля начались массовые беспорядки в Париже и других крупных городах страны. Активисты принялись громить магазины и кафе, крушить остановки, а также забрасывать камнями и петардами полицейских. Для разгона бесчинствующих "победителей" применялись слезоточивый газ и другие спецсредства. Все начиналось как мирная акция на площади Республики, но затем она переросла в погромы. Празднующие победу начали громить витрины и остановки, поджигать мусорные баки и велосипеды, забрасывать полицию бутылками с зажигательной смесью. По сообщениям французских медиа, сотни протестующих в масках бегали по городу, стреляли фейерверками в жандармов, на некоторых улицах начали строить баррикады и устраивать поджоги. В ответ полиция перекрыла ряд улиц и атаковала демонстрантов шашками со слезоточивым газом.

Примечательно, что накануне второго тура выборов владельцы магазинов начали приготовления к предстоящим "торжествам". В этой стране уже настолько привыкли к погромам и к тому, что полиция не в силах их предотвратить, что решили не рассчитывать на силы правопорядка. Многие торговцы, наученные горьким опытом, с вечера заколотили двери и витрины досками или прикрыли металлическими листами. Приготовились к неизбежному, одним словом. Вместо того, чтобы попытаться предотвратить погромы, префектура полиции Парижа предупредила предпринимателей о том, что существует реальная опасность насилия в день оглашения результатов выборов.

И это еще не конец. Судя по всему, политическая дестабилизация будет продолжаться, потому что ни правые, ни макроновцы не пожелали вступать в коалицию с левыми, а у победившего Нового народного фронта нет абсолютного большинства, чтобы управлять страной. При этом ни одна из сторон не намерена просто сдаваться. Победа левых вообще стала шоком для всех. Макрон затеял досрочные выборы для того, чтобы затоптать правых и укрепить свои позиции, и никак не ожидал, что народ выберет левый фронт. Французы отказали и неофашистам, и Макрону. Надо же было кого-то выбирать.

Поджоги и блокировка дорог начались уже после первого тура выборов. Люди, недовольные предварительными итогами, утроили массовые протесты, по традиции перешедшие в беспорядки.

Формирование своего парламента и правительства - это внутреннее дело государства. И, будем справедливы, у Франции действительно имеются богатые республиканские традиции. Вопрос тут больше нравственного порядка - почему французское общество всегда готово громить и уничтожать, превращать собственные города в помойки и пепелище. Что-то, видимо, не так с политикой правительства, если такое происходит с пугающей регулярностью.

Во время пандемии по стране смерчем прошло движение "желтых жилетов". Прошлый год запомнился длительными беспорядками, выросшими из протестов против пенсионной реформы. Нынешний начался с продлившегося почти до лета "навозного" фермерского бунта. А теперь на очереди последствия бездумного решения Макрона распустить парламент. Эксперты до сих пор не могут с полной уверенностью объяснить этот шаг президента Франции. Зачем? Для чего было нужно распалять страсти, да еще накануне Олимпийских игр? Через какие-то две недели в Париже должен быть зажжен олимпийский огонь, а на улицах столицы жгут велосипеды и бьют витрины. У олимпийской Франции и без того достаточно проблем с безопасностью. Ультралиберальные принципы не позволяют предотвращать беспорядки не потому, что власти не хотят этого сделать, а потому что ситуация уже давно вышла из-под контроля, когда либерализм перерос во вседозволенность. Владельцы магазинов не должны заколачивать витрины в ожидании погромов, они платят налоги, на которые содержатся правоохранительные органы, призванные в идеале защищать их права. Но тут возникает некий кризис, потому что в либеральном обществе вандал тоже вроде бы имеет право громить автобусные остановки и поджигать велосипеды из чувства протеста или радости. Если левые, набрав большинство (хоть и не критическое), празднуют свою победу так, нетрудно представить, что ждало бы Париж в случае их поражения.

Да, каждый имеет право на протест, но в странах победившего ультралиберализма каждый как бы получает право на неограниченные действия в рамках своего протеста. Разгром, устраиваемый во время беспорядков, стал характерной особенностью французского бунта. И это происходит с такой частотой, что возникают подозрения, что властям это по какой-то причине выгодно.

По общему мнению французских экспертов, Макрон не ожидал победы левых. Он был сосредоточен на противодействии правым, а французы решили по-своему. Благодаря его недальновидности и самоуверенности страна накануне Олимпийских игр оказалась в сложной ситуации. По всему видно, что Олимпиада - это последнее, что интересует сейчас французское общество и власти, и если Франция опозорится, никто не расстроится особо. В том числе Эмманюэль Макрон.