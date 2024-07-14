Пашинян на футбольном пире в Берлине

Автор: Мехти Ахмедзаде

Запад готов на все, чтобы оторвать Армению от России и ОДКБ, даже пригласили Никола Воваевича на футбол.

Как передает Day.Az, после долгих выяснений куда собрался армянский премьер, Пашинян решил выступить перед народом, чтобы объясниться.

"У меня состоялась встреча с президентом УЕФА Александером Чеферини, по приглашению которого мы будем присутствовать на финальном матче чемпионата Европы по футболу между Испанией и Англией", - написал Воваевич.

При этом он не упомянул один важный факт - он летит не один. Армянские СМИ выяснили, что Пашинян полетел в Берлин вместе семьей смотреть матч Испания-Англия.

Интересно, за чей счет банкет, ведь глава армянского правительства, играя в популизм, ездит на велосипеде и вряд ли оплатил билет для своего окружения, включая многочисленную охрану. Ведь бесплатный билет в VIP-зону положен только ему. Ради дешевого популизма Пашинян полетел рейсовым самолетом в сопровождении членов семьи, многочисленной охраны и свиты, для того, чтобы не давать повод конкурентам обвинять в нецелевых расходах госсредств.

Будет неудивительно, если на стадионе он будет делать селфи со всеми гостями, включая британского наследного принца Вильяма и испанского коллеги, которому он, воспользовавшись случаем, будет жаловаться на "горькую судьбу" армянского народа и вымаливать немного деньжат для "бедных" карабахских армян, добровольно (!) вернувшихся на свою неисторическую родину.

Хотя на деньги, потраченные на увеселительную поездку на футбол, включая чартерный рейс на перелет из Еревана в Берлин и обратно, армянский премьер мог бы спокойно решить часть вопросов своей малой родины Иджевана (древнего азербайджанского селения Карвансарай). Но на такие вещи армянские власти не обращают внимания. Главное - тусить за чужой счет.