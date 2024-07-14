Последняя рекламная кампания Макрона в Армении

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что президента Франции Эмманюля Макрона рекламируют в Армении.

Day.Az представляет публикацию:

"Посол Франции в Армении Оливье Декоттиньи почему-то решил пропиарить своего шефа Эмманюэля Макрона еще разочек. Он заявил, что Макрон "лично поручил" вечно поддерживать армян.

"Президент Республики дал нам указание, что поддержка Францией Армении будет безоговорочной, полной и постоянной. Эта поддержка будет решительно продолжаться", - сказал посол под пьяные аплодисменты армян на приеме в посольстве.

Дешевая реклама, согласитесь. И как в любой рекламе, тут тоже было примечание со звездочкой: Макрон может поручать что угодно, но "вечно" - это на самом деле до 2027 года, до конца его срока.

Легко обещать, когда знаешь, что скоро попросят на выход, да? Макрон-то не вечный".

Автор карикатуры - HSF