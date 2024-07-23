https://news.day.az/politics/1676849.html Обсуждены совместные проекты Азербайджана и Италии - ФОТО
Обсуждены совместные проекты Азербайджана и Италии - ФОТО
На встрече помощника Президента Азербайджанской Республики, исполнительного директора Фонда Гейдара Алиева Анара Алакбарова с новоназначенным послом Италии в Азербайджане Лукой Ди Джанфранческо был рассмотрен ряд двусторонних вопросов, обсуждены проекты, реализованные Фондом в Италии.
Как сообщает Day.Az, в ходе встречи в центре внимания было проведение в нашей стране COP29 в этом году. Были рассмотрены направления сотрудничества в рамках COP29, а также культурные проекты, которые предусмотрены к осуществлению в Центре Гейдара Алиева с итальянской стороной в будущем.
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