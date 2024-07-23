Обсуждены совместные проекты Азербайджана и Италии

На встрече помощника Президента Азербайджанской Республики, исполнительного директора Фонда Гейдара Алиева Анара Алакбарова с новоназначенным послом Италии в Азербайджане Лукой Ди Джанфранческо был рассмотрен ряд двусторонних вопросов, обсуждены проекты, реализованные Фондом в Италии.

Как сообщает Day.Az, в ходе встречи в центре внимания было проведение в нашей стране COP29 в этом году. Были рассмотрены направления сотрудничества в рамках COP29, а также культурные проекты, которые предусмотрены к осуществлению в Центре Гейдара Алиева с итальянской стороной в будущем.