Казахстан готов инвестировать в Карабах

Казахстан готов рассматривать различные проекты и инвестировать в Карабах.

Об этом сказал в четверг Trend посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель на полях азербайджано-казахстанского сельскохозяйственного форума, который прошел в посольстве, передает Day.Az.

"Мы сейчас рассматриваем различные возможности. Здесь важно, чтобы азербайджанская сторона показывала, что именно можно было бы реализовать. В целом, и наш частный бизнес, и Казахстан как государство готовы рассматривать различные проекты, вкладываться, инвестировать в Карабах", - подчеркнул посол.

Говоря о сотрудничестве в сфере "зеленой" энергетики, Байель отметил, что успешно продвигается работа в направлении реализации трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном об организации экспорта альтернативной энергии в Европу.

"Наши министры энергетики и министры экономики провели уже две встречи. Одна встреча прошла в Баку, другая - в Ташкенте. Насколько я знаю следующая встреча планируется в Казахстане. Процесс идет и сейчас готовится технико-экономическое обоснование этого проекта. То есть уже все высчитывается, просчитывается, насколько это выгодно и так далее. И мы думаем, что уже не за горами те дни, когда мы приступим к реализации этого проекта", - добавил он.

Напомним, что 12 марта в Физули состоялась церемония открытия Центра детского творчества имени Курмангазы. Центр был построен со стороны Казахстана на территории общей площадью 1,5 га. Кроме того, казахстанская компания BI Group будет принимать участие в строительстве Центральной районной больницы в Физули.

Отметим, что в начале мая Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по интеграции энергосистем трех стран. Баку, Астана и Ташкент также определили совместные цели по производству "зеленой" энергии и ее экспорту в Европу.

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