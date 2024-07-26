Азербайджан всегда уделял приоритетное внимание расширению связей с африканскими странами.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Ахмедом Моаллимом Фиги.

"Азербайджан всегда уделял приоритетное внимание расширению связей с африканскими странами. В рамках председательства в Движении неприсоединения Азербайджан активно доводил до мировой общественности интересы этих стран", - подчеркнул Байрамов.

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