Pасширены обязанности НПО, оказывающих услуги за счет внешних финансовых ресурсов
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Порядок регистрации договоров об оказании услуг или выполнении работ за счет внешних источников финансирования неправительственными организациями, а также филиалами или представительствами неправительственных организаций иностранных государств".
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в понедельник Day.Az.
Согласно изменениям, расширены обязанности НПО, предоставляющих услуги за счет внешних финансовых ресурсов.
Эти НПО будут представлять годовую финансовую отчетность, наряду с министерством финансов, также в министерство юстиции.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре