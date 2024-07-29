Pасширены обязанности НПО, оказывающих услуги за счет внешних финансовых ресурсов

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Порядок регистрации договоров об оказании услуг или выполнении работ за счет внешних источников финансирования неправительственными организациями, а также филиалами или представительствами неправительственных организаций иностранных государств".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно изменениям, расширены обязанности НПО, предоставляющих услуги за счет внешних финансовых ресурсов.

Эти НПО будут представлять годовую финансовую отчетность, наряду с министерством финансов, также в министерство юстиции.

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