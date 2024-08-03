Подтверждено назначение генерала Кянана Сеидова командующим Отдельной общевойсковой армией

В министерстве обороны Азербайджана состоялось расширенное заседание коллегии по итогам первого полугодия 2024 года.

Как сообщает Day.Az, на заседании командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Кянан Сеидов и командиры других видов войск (сил) подробно проинформировали о мероприятиях, осуществленных в первом полугодии.

Отметим, что некоторое время назад был освобожден от должности заместитель министра обороны - командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керим Мустафаев.

Герой Отечественной войны генерал-майор Кянан Сеидов был назначен командующим Отдельной общевойсковой армией.

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