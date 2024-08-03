Подробности ареста в Баку украинского криминального авторитета

Стали известны подробности ареста в Баку украинского миллионера, криминального авторитета Олега Крапивина (Олег Бакинский).

Как сообщает Day.Az, он обвиняется в хулиганстве в отношении гражданина России в Баку.

Следственным органом ему было предъявлено обвинение по статье 221.3 УК АР (хулиганство, совершенное с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением к потерпевшему насилия, уничтожением или повреждением чужого имущества).

В настоящее время по делу проводится расследование, в отношении Олега Крапивина избрана мера пресечения в виде ареста. Если инкриминируемое ему деяние будет доказано, то в соответствии со статьей он будет наказан лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Отметим, что Олег Крапивин был задержан сотрудниками МВД несколько дней назад в Баку. Информацию о его задержании подтвердила пресс-служба ведомства.

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