Армения должна привыкнуть к новым реалиям на Южном Кавказе

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", передает Day.Az, со ссылкой на Trend.

Гостьей передачи стала член правления Центра анализа международных отношений Гюльшан Пашаева.

Говоря о процессе по достижению мира между Азербайджаном и Арменией, она отметила, что Еревану сейчас нужно привыкнуть к новым реалиям на Южном Кавказе.

"Правительство Армении начало лучше понимать реальность после поражения во Второй Карабахской войне. Сейчас мифы армян разрушены. Но внутри Армении существуют противоречия, которые в конечном итоге используются и внешними силами, и теми силами, которые не хотят достижения мира. Армении сейчас нужно привыкнуть к новым реалиям на Южном Кавказе. Мы очень близки к миру, остались какие-то последние острые углы, которые надо решить", - сказала Гюльшан Пашаева.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи:

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