ЦИК Азербайджана начал тренинги для нижестоящих избирательных комиссий в связи с выборами в Милли Меджлис

Центральная избирательная комиссия Азербайджана начала тренинги для нижестоящих избирательных комиссий в связи с выборами в Милли Меджлис (парламент).

Как сообщает Day.Az, в связи с назначенными на 1 сентября внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики интенсивно продолжаются просветительские проекты Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по различным направлениям для участников выборов с разным статусом.

В рамках просветительской программы комиссии стартовал очередной проект общереспубликанского масштаба - тренинги для членов нижестоящих избирательных комиссий. В условиях тесного сотрудничества ЦИК с авторитетными международными организациями тренинговый проект, основанный 22 года назад - в 2002 году, ежегодно совершенствовался, особенно после 2008 года, расширяясь за счет добавления новых форм и содержания. Тренинги, которым ЦИК придает важное значение и которым постоянно уделяется особое внимание, как правило, организуются на всех выборах в Азербайджане, играют исключительную роль в повышении информированности, знаний и умений, в том числе деловых и профессиональных навыков членов окружных и участковых избирательных комиссий.

Тренинги в связи с предстоящими выборами в Милли Меджлис будут проходить в двухэтапном формате по программе просвещения ЦИК. Первый этап проекта под названием "тренинг для тренеров" стартовал 5 августа и был организован в виде наглядных, методических, а также практических занятий с использованием вспомогательных средств. В этих тренингах, которые будут проходить без перерыва в течение пяти дней, участвуют в общей сложности 250 местных тренеров, по два представителя от каждой из 125 окружных избирательных комиссий по всей стране. В ходе тренингов участникам предоставляется четкая и всесторонняя информация обо всех процедурах, включая роли и обязанности членов участковой избирательной комиссии в день выборов, подготовку избирательных участков к голосованию, процесс голосования, исключительные обстоятельства в день выборов, подсчет голосов и заполнение официальных протоколов с определением результатов голосования.

Большое место отводится практическим занятиям при объяснении процедур дня выборов, действий по голосованию и исключительных обстоятельств, которые могут возникнуть, различные моменты визуально инсценированы и представлены, а на возникающие вопросы даются ответы на месте.

Второй этап тренингового проекта, который начнется с 12 августа, будет длиться 3-10 дней в соответствии с количеством участковых избирательных комиссий по избирательным округам, с охватом всех членов участковых избирательных комиссий. Для того чтобы этот этап был максимально эффективным, практичным и информативным, тренинги предполагается проводить небольшими группами - примерно до 40 человек с участием членов нижестоящей избирательной комиссии - по графику, разработанному тренинговой группой ЦИК.

Всем участникам тренингов будут предоставлены "Памятки дня выборов", подготовленные ЦИК, образец протокола о результатах голосования, а также другие наглядные и методические пособия.

Тренинговый проект охватывает в общей сложности около 40 тысяч членов нижестоящих избирательных комиссий.

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