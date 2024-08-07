Список мест, отведенных для встреч с избирателями в связи с выборами в парламент Азербайджана

Обнародован список мест, отведенных для встреч с избирателями в рамках предвыборной агитации на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, назначенных на 1 сентября.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, места выделены в соответствии с законом "О свободе собраний".

На официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) опубликован список открытых и крытых помещений, выделенных для проведения агитации.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

Напомним, что проведение предвыборной агитации в связи с внеочередными парламентскими выборами начнется с 9 августа, процесс продлится до 08:00 31 августа.

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