Азербайджан и Центральная Азия: Партнерство, способное изменить регион

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Ляман Зейналова

В столице Казахстана Астане 9 августа пройдет очередное крупное мероприятие, объединяющее глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Стоит отметить, что Азербайджан уже давно превратился в неотъемлемую часть таких престижных мероприятий, что не только объясняется географической близостью. Страна не на словах, а на деле является надежным партнером, важным региональным и международном актором, который вносит значимый вклад в обеспечение мира и безопасности, и расширение сотрудничества в более широком регионе, что приносит пользу всем странам Центральной Азии. Не случайно, что за последние два года Президент Азербайджана посетил страны Центральной Азии 16 раз, включая нынешний визит. Всего за этот период лидеры стран Центральной Азии посетили Азербайджан 15 раз.

Благодаря дальновидной и мудрой политике, проводимой Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева, сегодня Азербайджан является ценным и незаменимым партнером для каждой из стран Центральной Азии. Все стратегически важные проекты в различных сферах экономики реализуются в сотрудничестве стран Центральной Азии с Азербайджаном, и они приносят пользу не только странам региона, но и Европы.

В этой связи стоит начать с успешного сотрудничества в сфере энергетики. Как раз этому визиту предшествовало важное соглашение, достигнутое вчера между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в ходе первой встречи министров энергетики государств Центральной Азии в Казахстане о создании совместного предприятия (СП) по проекту экспорта "зеленой" энергии из Центральной Азии в Европу. Причем СП будет находиться в Баку. Еще 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии.

Таким образом, фактически Азербайджан создает своего рода стратегически важный энергомост, который объединяет три региона, а именно Южный Кавказ, Центральную Азию и Европу.

Конечно же, сотрудничество в этой сфере не ограничивается альтернативной энергетикой. В сфере традиционной энергетики стоит отдельно остановиться на сотрудничестве между Азербайджаном и Казахстаном. В 2022 году АО НК "КазМунайГаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти в год с месторождения "Тенгиз" в направлении нефтепровода "Баку - Тбилиси - Джейхан".

Кроме того, в ходе визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан 11-12 марта "КазМунайГаз" и SOCAR подписали соглашение об увеличении объемов транспортировки нефти по БТД до 2,2 миллиона тонн в год.

Согласно Национальному плану развития Казахстана до 2029 года, страна планирует увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому маршруту до 20 млн тонн в год. Так, согласно документу, в среднесрочной перспективе планируется увеличение транскаспийских перевозок нефти в пределах существующих мощностей порта Актау (до 7 млн тонн в год). Также будет рассмотрена возможность реализации проектов по строительству нефтепровода Ескене - Курык, морских терминалов на казахстанском и азербайджанском побережьях Каспийского моря, специального крупнотоннажного танкерного флота для дальнейшего увеличения транскаспийских перевозок до 20 млн тонн в год и более.

Кроме того, имеются большие перспективы для энергосотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Еще в мае этого года министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов заявил, что ведутся переговоры с SOCAR на предмет ее участия в проектах по добыче нефти и газа в Узбекистане. Аналогичным образом сейчас обсуждается и находится на завершающей стадии вопрос вхождения "Узбекнефтегаза" в проекты по добыче газа в Азербайджане.

Еще одним значимым направлением сотрудничества является транспортный сектор. В свете повышающейся роли Среднего коридора, активных обсуждений по расширению пропускной способности данного маршрута на фоне меняющейся карты международных перевозок взаимодействие Азербайджана со странами Центральной Азии в этом вопросе является как никогда важным. Как раз Средний коридор является наглядным примером того, что интерес к совместным проектам Азербайджана и стран Центральной Азии выходит далеко за рамки этого региона. В развитии этого коридора, в частности, заинтересованы также Китай, Европа и США, так как Средний коридор важен для диверсификации торговых и транспортных маршрутов из Китая в Европу.

Растущий интерес к данному маршруту легко можно отследить и в статистических данных. Объем грузоперевозок по Среднему коридору в первом полугодии 2024 года составил 2,1 млн тонн, что на 65% больше показателя января-июня 2023 года.

В 2023 году грузоперевозки по ТМТМ увеличились на 86% по сравнению с 2022 годом и составили 2,7 млн тонн. Планы на 2024 год - 4,2 млн тонн.

Развитие Среднего коридора заключается не только в строительстве дорог, портов или железнодорожных путей, но и в сочетании "железной" инфраструктуры с "мягкой" инфраструктурой, чтобы обеспечить беспрепятственное и легкое перемещение товаров и людей через границы.

Несомненно, в обозримом будущем Средний коридор вступит в новый цикл ускоренного развития и станет новым крупным торговым маршрутом в Евразии и важной частью глобальной цепочки поставок. В данном транспортном маршруте будет участвовать все больше и больше стран, а объем грузовых перевозок значительно увеличится.

Важной составной частью Среднего коридора является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. 20 мая завершились ремонтно-расширительные и реконструкционные работы на проходящем через Грузию 184-километровом участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, был дан старт грузоперевозкам. Эта железная дорога не только проходит через три страны, это еще и самый короткий путь данным видом транспорта между Азией и Европой, что помогает сэкономить время. Он обеспечивает выход к европейским и мировым рынкам для таких стран, как Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Афганистан. И это приносит экономические и стратегические дивиденды Азербайджану.

Более того, Азербайджан прилагает большие усилия для увеличения пропускной способности Бакинского порта с 15 миллионов тонн до 25 миллионов тонн, что также внесет свой вклад в общее дело по расширению Среднего коридора.

Учитывая важность развития этого маршрута, страны Центральной Азии также ведут активную работу в этом направлении. В частности, Казахстан создаст крупный морской транспортно-логистический кластер на базе портов Актау и Курык для развития Среднего коридора. Это позволит нарастить контейнерные мощности, развить терминалы по перевалке грузов и логистику международных перевозок, снизить административные барьеры.

В связи с этим буквально на днях Казахстан начал дноуглубительные работы в порту Курык.

Кроме того, Кыргызстан так же рассматривает возможности использования Среднего коридора. Как ранее сказал министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, на данный момент весь грузопоток идет через Южный коридор: грузы направляются в Иран, затем в Турцию и далее в Европу, а обратно по тому же маршруту.

"Однако рассматриваются альтернативные маршруты, которые могли бы ускорить транспортировку. Один из них - Средний коридор, проходящий через Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Кавказ", - отметил министр.

Одним из важных проектов с участием Азербайджана и стран Центральной Азии является "Цифровой Шелковый путь", который нацелен на создание оптико-волоконного телекоммуникационного маршрута между Европой и Азией посредством Каспийского моря через Азербайджан. В проекте подчеркивается центральное положение Азербайджана в создаваемом телекоммуникационном коридоре, то, что Азербайджан является транзитной страной для передачи контента интернет-сервисов и крупных контент-операторов, таких как "Google", "Amazon", "Allibaba", "Netflix", "Facebook" и других, а также то, что после превращения Баку в центр обмена интернетом Азербайджан станет хабом, и данный контент, а также интернет будет передаваться в страны региона Центральной и Южной Азии, другие соседние страны региона именно отсюда. Проект "Цифровой Шелковый путь" находится в центре внимания также Организации тюркских государств.

Многогранное стратегическое сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии положительно влияет и на развитие отношений в сфере культуры. Открытие школы имени Мирзы Улугбека, что является подарком Узбекистана, творческого центра имени Курмангазы, ставшего подарком Казахстана, и средней школы в Агдаме, построенной при поддержке Кыргызстана - яркое свидетельство высокого уровня отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Эти значимые проекты не только укрепляют культурные и образовательные связи, но и демонстрируют взаимное уважение и поддержку, которые лежат в основе многолетнего сотрудничества между государствами.

Отдельного внимания заслуживает сотрудничество в военной сфере. В этой связи международные военные учения "Бірлестік-2024" являются ярким примером. Учения были проведены в июле 2024 года в соответствии с совместным планом, подписанным между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Это сотрудничество укрепляет безопасность региона и способствует взаимопониманию между вооруженными силами стран Центральной Азии и Азербайджана. Совместные военные учения, такие как "Бірлестік-2024", служат важным шагом на пути к долгосрочной стабильности и партнерству.

Таким образом, сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азией имеет прочный фундамент и дальнейшее взаимодействие между этими странами еще больше укрепит эти отношения во благо более широкого региона.

Участие Азербайджана в очередном таком престижном мероприятии является еще одним подтверждением многовековых уз братства и дружбы, глубоких исторических взаимоотношений и нынешнего высокого уровня сотрудничества между народами Азербайджана и стран региона.

Взаимные визиты на уровне глав государств, активизировавшиеся в последние годы, создали основу для расширения и углубления направлений сотрудничества между странами.

Дружеские отношения между главами государств вносят важный вклад в отношения между странами, а также служат развитию и укреплению сотрудничества, подняв отношения на уровень реального стратегического сотрудничества.