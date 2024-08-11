Армяне уничтожили многие исторические здания в Шуше

В зарубежной прессе широко освещается объявление со стороны ИСЕСКО города Шуша в Азербайджане "Культурной столицей исламского мира".

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, об этом в статье, опубликованной на канадском сайте www.thej.са написала учредитель и генеральный директор Дипломатического центра Доны Грасиа, известный политический обозреватель и журналист Рэйчел Авраам.

В статье под заголовком "Шуша: культурная столица исламского мира" отмечается, что Шуша начала свой исторический путь как город, основанный во времена Карабахского ханства, центр культуры и торговли, известный в далеких краях благодаря развивавшимся здесь шелковой и ковровой отраслях. В XVIII веке город являлся столицей Карабаха. В этот период происходил рост и культурный расцвет города, он стал родиной для многих поэтов, писателей, музыкантов и художников.

Сообщается, что в конце XIX века Шуша уже считалась музыкальным и культурным центром Кавказа. Город был известен как "Храм искусств Кавказа", "Маленький Париж" и "Дом азербайджанской музыки".

Отмечается, что причиной того, что многие исторические здания в городе не сохранились до наших дней, является вандализм, совершенный армянами во время оккупации города. Именно в 2020 году освобождение от 30-летней армянской оккупации в результате второй Карабахской войны пресекло угрозу уничтожения азербайджанской культуры в Шуше.

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