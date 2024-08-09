Азербайджан эффективно сотрудничает с международными наблюдателями по вопросам выборов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Он отметил, что для наблюдения за выборами созданы все необходимые условия.

В частности, Панахов сообщил, что наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приступили к работе 1 августа.

"Они наблюдают за подготовкой к выборам в избирательных округах", - добавил он.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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