La Gazette du Caucase разоблачило армянские мифы, тиражируемые во французской прессе

Французский веб-телеканал Blast на днях опубликовал антиазербайджанский репортаж. Это не первый случай появления подобных сюжетов. На самом деле, антиазербайджанские и, одновременно, проармянские сюжеты стали чем-то обычным для французских СМИ.

Как передает Day.Az, в ответ французское интернет-издание La Gazette du Caucase опубликовало статью, опровергающую абсурдные заявления французского ресурса. В статье подчеркивается, что вместо представления фактических доказательств Blast просто повторяет заезженную армянскую пропаганду против Азербайджана.

"Журналист не может не повторить старые высказывания, распространяемые националистической армянской прессой. Например, показ видеоролика с критикой организации Олимпийских игр в Париже. Blast не утверждает, что видео было снято Баку, но что им поделился Азербайджан. Простого сопоставления этого видео с обсуждением предполагаемого вмешательства Азербайджана во Францию достаточно, чтобы предположить, что автором является Азербайджан", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что Blast не может не взять на вооружение легенду об "икорной дипломатии", "термин, который вызывает улыбку, когда знаешь, что армяне обладают монополией на импорт икры во Францию!"

La Gazette объясняет, что во французском контексте термин "икорная дипломатия" - это просто способ сказать, что, "что бы ни делал Азербайджан, это всегда неправильно".

"Речь идет о помощи в восстановлении французских церквей, "полностью оплаченных" приглашениях избранных должностных лиц на конференции или спортивные соревнования. Как будто Армения во время войны 2020 года не привезла в Ереван всех ведущих французских политиков, от Земмура до Идальго, включая Валери Пекресс, которая не постеснялась сфотографироваться на фоне могилы армянского "героя", отмеченного свастикой", - добавляют авторы.

В статье упоминается, что все изменилось, когда Баку решил положить конец армянской оккупации.

"До этого, в течение почти 30 лет, власти Азербайджана пытались вести переговоры с армянской стороной. После долгих лет отказов, неудачного арбитража Минской группы и разграбления ресурсов Карабаха недобросовестными бизнесменами азербайджанцы решили проблему самостоятельно. Армянская диаспора Франции использовала все свое влияние и финансовые ресурсы, чтобы заставить французское правительство поддержать армянских сепаратистов, игнорируя резолюции ООН и даже Международное право", - говорится далее в статье.

В статье также оспаривается реальное влияние армянской диаспоры на политический климат Франции.

"Как признают сами армяне, армянская община - это миф. Армяне голосуют точно так же, как и все остальное население. Миф о единой диаспоре, от которой нельзя отдаляться из-за боязни проиграть выборы, был придуман могущественными лоббистами армянской националистической партии "Дашнакцутюн" и влиятельными лицами, которые буквально проникли во французскую медиасферу", - пишут авторы.