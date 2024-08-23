Дашнаки пытаются саботировать процесс демаркации и разблокирование коммуникаций

Автор: Байрам Эльшадов

Сенсацией разразились сегодня армянские СМИ. В распоряжении одного из местных армянских сайтов оказался разоблачающий циркуляр, направленный Бюро АРФ Дашнакцутюн органам и членам партии 7 апреля 2022 года на основании 34-го общего собрания, одним из пунктов которого партия поручает сделать все возможное, чтобы торпедировать процесс демаркации, а также разблокирования региональных инфраструктур, сорвать его реализацию.

В нем говорилось: "Процесс делимитации, демаркации границ и разблокирования путей сообщения никогда не будет исходить из интересов Армении и армянского народа, поэтому необходимо прервать этот процесс и, как минимум, создать препятствия на пути продвижения этого процесса".

Фактически речь идет о том, о чем предупреждал Азербайджан уже долгое время. Именно Армения намеренно пытается затянуть процесс демаркации границ. Именно Армения то и дело начинает обстрелы на условной границе с целью обострения ситуации. Таким образом армянская сторона создает препятствия образованию Зангезурского коридора, который должен связать основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, но до сих пор не был открыт.

Кому же выгодно затягивание процесса демаркации и разблокирования региональных инфраструктур? Прежде всего, это выгодно армянским "реваншистам" (в том числе и вышеупомянутым дашнакам), которые не хотят отказываться от желания вернуть себе потерянные в ходе Второй карабахской войны территории. В этом вопросе им подыгрывают страны Запада и Индия, которые поставляют Армении летальное и наступательное вооружение.

К сожалению реваншизмом страдает не только радикальная оппозиция, но и военно-политическое руководство Армении. Время от времени оттуда раздаются нелепые заявления подобно следующему: "Россия передала Карабах Азербайджану...". Тем самым армянское руководство пытается выставить себя сухим из воды, свалив вину за свое разгромное поражение на поле боя на другие страны.

Очевидно, что такие заявления армянской стороны являются доказательством наличия реваншистских иллюзий в стане армянского истеблишмента. Идти по пути милитаризации в нынешних условиях убийственно для Армении. И если Вторая карабахская война не стала уроком для соседей и они захотят развязать новую войну против Азербайджана, то это уже станет концом самой Армении.