Президент Совета Европейского Союза прибыл с визитом в Азербайджан

11 ноября президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Шарля Мишеля встречали министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики Вугар Мустафаев и другие официальные лица.