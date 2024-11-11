https://news.day.az/politics/1705953.html Премьер-министр Кении находится с визитом в Азербайджане 11 ноября премьер-министр Кении Мусалия Мудавади прибыл в Азербайджанскую Республику с целью участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Премьер-министр Кении находится с визитом в Азербайджане
11 ноября премьер-министр Кении Мусалия Мудавади прибыл в Азербайджанскую Республику с целью участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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