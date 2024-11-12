Состоялась акция протеста в связи с положением территорий, удерживаемых Францией под колониальным правлением

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) прошла акция под названием "Конец колониализму во имя мира и зеленой планеты!", организованная Бакинской инициативной группой (БТГ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в акции приняли участие активисты островных государств, находящихся под французским колониальным правлением. Они заявили, что посредством этой акции направляют месседж Франции. Было отмечено, что Гвинея - единственная территория в Южной Америке, которая находится под колониальным правлением.

Участники акции выразили протест против того, что их страны в 2024 году находятся под колониальным гнетом Франции, и призвали Париж положить конец колониальной политике. Прозвучали требования о том, что места, которые были колонизированы Францией, должны быть включены ООН в список территорий, подлежащих деколонизации. Также прозвучали призывы к климатической справедливости в отношении колонизированных территорий.

Во время мирной акции участники скандировали такие лозунги, как "Конец колонизации во имя мира и зеленой планеты", "Запоздавшая справедливость - это отрицание справедливости", "Давайте освободим образование и мышление от колонизации!", "Скажем нет колониализму!".