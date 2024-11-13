Премьер-министр Италии прибыла с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 13 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и другие официальные лица.