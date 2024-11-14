https://news.day.az/politics/1707109.html Президент Палау прибыл в Азербайджан для участия в COP29 14 ноября Президент Республики Палау Сурангель Самуэль Випс прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Палау прибыл в Азербайджан для участия в COP29
14 ноября Президент Республики Палау Сурангель Самуэль Випс прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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