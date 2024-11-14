https://news.day.az/politics/1707109.html

Президент Палау прибыл в Азербайджан для участия в COP29

14 ноября Президент Республики Палау Сурангель Самуэль Випс прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется