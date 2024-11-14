Командующий ВВС Азербайджана участвует в крупной военной выставке в Китае

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - командующим Военно-воздушными силами генерал-лейтенантом Намигом Исламзаде совершила визит в Китай для участия в 15-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке "Airshow China", проводимой в городе Чжухай Китайской Народной Республики.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

В ходе выставки, в которой принимают участие командующие ВВС и чиновники из более чем 100 стран, официальные делегации региональных и международных организаций, генерал-лейтенант Н.Исламзаде встретился с командующим ВВС Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Чаном Динцю.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между ВВС Азербайджана и Китая. Генерал-лейтенант Н.Исламзаде поблагодарил китайского коллегу за приглашение на выставку.

В рамках рабочего визита в Китай состоялись встречи с командующими ВВС Беларуси и Ирана, заместителем командующего ВВС Российской Федерации, а также с руководителями ряда компаний, входящих в Государственный оборонно-промышленный комплекс Китая. В ходе проведенных встреч состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Следует отметить, что на международной выставке было представлено 260 видов боевых самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, зенитно-ракетных комплексов HQ-9BE, сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет YJ-12E, систем противодействия БПЛА, техники и другого оборудования корпораций оборонной промышленности Китая.