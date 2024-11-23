Депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров принял участие в международной конференции в Санкт-Петербурге

21 ноября в Санкт-Петербурге состоялась международная научно-практическая конференция "30 лет международного наблюдения за выборами: опыт и практические результаты", проведённая в рамках осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ. В числе участников были депутаты и представители парламентов государств - участников МПА СНГ, международных организаций, органов государственной власти, ученые и эксперты.

Как передает Day.Az, в конференции принял участие депутат Милли Меджлиса, председатель комиссии по социальным вопросам и правам человека МПА СНГ Низами Сафаров.

В своем выступлении он подробно рассказал о проведенных в Азербайджане выборах Президента страны и парламентских выборах, особо подчеркнув тот факт, что впервые эти важнейшие политико-правовые процессы охватили всю территорию государства после восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Проведенные в полном соответствии с универсальными электоральными стандартами выборы характеризовались широким использованием информационно-коммуникационных технологий. В частности, было отмечено, что из 125 избирательных округов на избирательных участках 119 округов были установлены вэб-камеры, что явилось свидетельством прозрачности проводимых процедур. В выступлении было обращено внимание на селективность и двойные стандарты в процессе -мониторинга выборных процессов со стороны отдельных международных организаций, в частности, БДИПЧ ОБСЕ.

Была отмечена важная роль Бакинского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников СНГ.