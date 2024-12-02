https://news.day.az/politics/1712137.html Джейхун Байрамов о неизменной поддержке инициатив Азербайджана со стороны Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау всегда поддерживала многочисленные инициативы Азербайджана в период его председательства в Движении неприсоединения.
Джейхун Байрамов о неизменной поддержке инициатив Азербайджана со стороны Гвинея-Бисау
Гвинея-Бисау всегда поддерживала многочисленные инициативы Азербайджана в период его председательства в Движении неприсоединения.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлосом Пинто Перейрой.
Министр подчеркнул, что такая поддержка еще больше способствовала расширению сотрудничества между двумя странами.
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