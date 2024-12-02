Избиратели семи округов не смогут проголосовать на муниципальных выборах

На предстоящих муниципальных выборах в Азербайджане, избиратели семи избирательных округов не смогут принять участие в голосовании.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Он отметил, что избиратели этих избирательных округов полностью состоят из вынужденных переселенцев.

"После их полного обоснования в родных краях, там будут проведены муниципальные выборы", - добавил он.

Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.