Изгнание западных азербайджанцев со своих земель является нарушением прав человека.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявила секретарь пакистанской комиссии по праву и справедливости Риффат Инам Батт во время выступления на II международной конференции Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

Она отметила, что международное право должно стать средством, которое принесет реальные изменения.

"Дело не только в утрате земли. Этим пытаются искоренить культурную, этническую идентичность. Каждый человек имеет право покинуть свою страну и вернуться обратно.

По этим вопросам должна быть создана международная комиссия. Создание Комиссии по установлению истины может сыграть важную роль в сохранении коллективной памяти людей. Международные организации могут организовать этот процесс, обеспечив объективность в этом вопросе", - Риффат Инам Батт.

Отметим, что в Баку проходит вторая международная конференция Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

В конференции принимают участие более 100 делегатов из 51 страны.

На мероприятии будут обсуждаться история насильственного выселения западных азербайджанцев из Армении, основы их права на возвращение, восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

Отметим, что 5 декабря - День памяти депортации западных азербайджанцев с 1987 по 1991 год. В прошлом году в этот день также прошла аналогичная международная конференция на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения перемещенных азербайджанцев из Армении: глобальный контекст и справедливое решение", в которой участвовали более 100 представителей из 44 стран.