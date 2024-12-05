Упразднение Минской группы обеспечит эффективную деятельность ОБСЕ.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на платформе "Х" со ссылкой на выступление министра иностранных дел Джейхуна Байрамова на 31-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщает Day.Az.

Министр отметил, что наша страна выполняет основные нормы, принципы и обязательства, изложенные в документах ОБСЕ, включая Хельсинкский Заключительный акт, который является основой мира, безопасности, диалога и сотрудничества во всем мире.

В своем выступлении глава МИД обратил внимание на такие факты, как нарушение международного права, а также наличие в Европе этнической и религиозной нетерпимости, включая исламофобию.

Следующий вопрос, затронутый Джейхуном Байрамовым, был связан с упразднением Минской группы ОБСЕ. Министр отметил, что этот шаг обеспечит эффективную деятельность организации.

Глава МИД Азербайджана рассказал об успешных результатах нынешнего прямого диалога между Азербайджаном и Арменией. Также он коснулся территориальных претензий к нашей стране, остающихся в конституции Армении.

В заключение Джейхун Байрамов призвал международное сообщество воздержаться от провокационных шагов, направленных на обострение ситуации в регионе.