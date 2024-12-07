İTV посвятит новый выпуск передачи "Ötən günlər" Эльмире Ахундовой

8 декабря на общественном телевидении Азербайджана İTV будет транслироваться очередной выпуск передачи "Ötən günlər", который будет посвящен Народному писателю Азербайджана, известному государственному деятелю Эльмире Ахундовой.

Как передает Day.Az, на выпуске будет особо отмечена выдающаяся личность Ахундовой. Выпуск станет данью уважения её многолетнему вкладу в развитие азербайджанской литературы и журналистики, а также в общественную жизнь страны.