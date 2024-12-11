Трюдо, Жоли и Анаит: дипломатия в жанре комедии

Автор: Байрам Эльшадов

Во время приема в честь глав аккредитованных дипломатических миссий в Канаде посол Армении в Канаде Анаит Арутюнян провела короткие беседы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и министром иностранных дел Мелани Жоли. И вот, на этих фото, буквально слезы наворачиваются от умиления - как вся эта трогательная идиллия сочетается с миром политики!

Джастин Трюдо, недавно ставший губернатором "штата Канада", словно изреченный анекдот, на своей вечной миссии по демонстрации "слушания и понимания", выглядел так, будто исполнилась самая главная мечта в его жизни. Мелани Жоли не отставала от коллеги. Хихикание на официальном приеме - это как перфекционизм в исполнении дипломатического цирка и настоящий показатель уровня дипломатического мастерства! Только вот на фото она напоминала скорее комического персонажа, а не дипломата. Что касается послихи Анаит, то она периодически вставляла остроумные на ее взгляд реплики, в одной из которых подчеркнула "важность позиции Канады в защиту суверенитета и территориальной целостности Республики Армения".

И тут возникает вполне закономерный вопрос: когда у канадского руководства найдется время, чтобы пообщаться не только с представителями сестринской Армении, но и представителями других стран региона. Чтобы узнать и их мнение и также выступить в поддержку территориальной целостности, которая нарушалась их протеже на протяжении последних более 30 лет. Неужели Трюдо с Жоли плохо учили в школе географию и не знают, что на Южном Кавказе помимо Армении есть еще две страны? Тогда стоит задуматься и добавить в их непростой рабочий график пару уроков по геополитике и регионоведению.

Как бы то ни было, в этом дипломатическом фарсе не нашлось место для серьезного разговора. Максимум на что тянет вся болтовня этих трех участников посиделки - новый комедийный номер, который заставит смеяться даже самых равнодушных людей.