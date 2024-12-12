https://news.day.az/politics/1714694.html Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Москве - ФОТО 12 декабря премьер-министр Али Асадов, находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации, посетил здание посольства Азербайджана в Москве. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана. Премьер-министр возложил цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Москве - ФОТО
12 декабря премьер-министр Али Асадов, находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации, посетил здание посольства Азербайджана в Москве.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.
Премьер-министр возложил цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
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