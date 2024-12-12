Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Москве

12 декабря премьер-министр Али Асадов, находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации, посетил здание посольства Азербайджана в Москве.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

Премьер-министр возложил цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.