Проходит последнее пленарное заседание осенней сессии парламента Азербайджана

Проходит последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В повестку заседания вошли 9 нижеприведенных вопросов, сообщает в воскресенье Day.Az.

1. О составе Топонимической комиссии при Милли Меджлисе Азербайджанской Республики.

2. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" (первое чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики, законы "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных внутри страны)", "Об утверждении Положения о применении закона Азербайджанской Республики о регистрации по месту жительства и месту нахождения" и "О государственной дактилоскопической и геномной регистрации".

4. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике", "О валютном регулировании", "О служебном и гражданском оружии", "О товарных знаках и географических указаниях", "О нотариате", "Об исполнительной власти", "Об исполнении", "О лотереях", "О государственном реестре недвижимости" и "О СМИ" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, законы "Об охране здоровья населения", "О дорожном движении", "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных внутри страны)", "О медицинском страховании", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О государственном реестре недвижимости", "Об адресной государственной социальной помощи", "О социальных пособиях", "О трудовых пенсиях", "Об образовании", "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", "Об обязательном страховании", "О лицензиях и разрешениях", "О правах инвалидов" и "О занятости" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в законы "О газоснабжении", "О государственной пошлине", "Об экспортном контроле", "О применении особого экономического режима к экспертной нефтегазовой деятельности"," Об электроэнергетике" и "Об энергетике" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "О гарантиях гендерного равенства (мужчин и женщин)".

8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О дошкольном образовании".

9. Об утверждении обращения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.