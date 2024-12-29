Завершилась осенняя сессия Милли Меджлиса Азербайджана

Завершилось последнее пленарное заседание Милли Меджлиса в рамках осенней сессии.

Спикер Сахиба Гафарова объявила осеннюю сессию Милли Меджлиса закрытой, сообщает Day.Az.

В заключение прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На этом осенняя сессия Милли Меджлиса завершила свою работу.