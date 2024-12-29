https://news.day.az/politics/1719503.html Завершилась осенняя сессия Милли Меджлиса Азербайджана Завершилось последнее пленарное заседание Милли Меджлиса в рамках осенней сессии. Спикер Сахиба Гафарова объявила осеннюю сессию Милли Меджлиса закрытой, сообщает Day.Az. В заключение прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики. На этом осенняя сессия Милли Меджлиса завершила свою работу.
Завершилась осенняя сессия Милли Меджлиса Азербайджана
Завершилось последнее пленарное заседание Милли Меджлиса в рамках осенней сессии.
Спикер Сахиба Гафарова объявила осеннюю сессию Милли Меджлиса закрытой, сообщает Day.Az.
В заключение прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
На этом осенняя сессия Милли Меджлиса завершила свою работу.
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