Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network

Межгосударственные отношения - как тонкий и хрупкий сосуд, который требует бережного обращения, искренности и взаимного уважения. Любая трещина, недосказанный жест или едкое слово способны разрушить даже самые прочные мосты, превращая годы дипломатии в ледяное молчание. Сегодня перед нашими глазами разворачивается драматичный пример: вместо рукопожатий дружбы между двумя древними цивилизациями, Ираном и Азербайджаном, натянулась тревожная паутина недоверия.

Каждый узел в этой паутине - это инцидент, провокация, неосторожное заявление или игнорирование важного сигнала. Эта сеть накапливает напряжение, цепляясь за старые обиды и новые противоречия, обрастая догадками, обвинениями и недопониманием. Там, где ещё недавно звучали слова о братстве и исторической близости, сегодня слышится жесткий диссонанс взаимных претензий.

Азербайджан, сталкивающийся как с историческими, так и с современными вызовами, вновь и вновь напоминает о своём суверенитете и национальной гордости. Противостоя многочисленным угрозам, страна акцентирует внимание на своих правах и независимости.

Иран, со своей стороны, маскирует свои действия под риторику добрососедства. Однако за этим фасадом всё чаще видны двойные стандарты, скрытые недоброжелательные шаги и противоречивые заявления, которые усиливают напряжение.

Дипломатия - это искусство, где нет места мелочам. Сегодняшние взаимные обвинения, звучащие с трибун и на страницах газет, подобны острым кинжалам, наносящим глубокие раны и углубляющим исторические трещины. Но где находится истина? Почему прежняя гармония превратилась в горькое противостояние?

Пришло время внимательно разобрать каждый узел этой паутины: каждую провокацию, каждое обвинение, каждое скрытое намерение. Правда, как и дипломатия, требует ясности, твёрдости и уважения.

Особого внимания заслуживает статья, опубликованная в иранском агентстве "Mehr News". Её содержание, насыщенное риторикой обвинений и попытками переложить ответственность, стало очередным узлом недоверия. Эти громкие заявления не могут остаться без ответа. Молчание в таких случаях - это не проявление дипломатии, а уступка неправде.

Каждое обвинение требует проверки, каждое утверждение - обоснования. Мы шаг за шагом разберём ключевые претензии иранской стороны, отвечая на них не эмоциями, а фактами. Только опираясь на реальность и международное право, можно восстановить справедливость.

Во время церемонии поминовения "шехидов Чалдыранской битвы и шехидов Фронта сопротивления", состоявшейся в Ардебиле, один из участников мероприятия позволил себе оскорбительные заявления в адрес Азербайджана и Турции. Несмотря на утверждения о том, что этот человек "не имел официального статуса", ситуация приобрела серьёзный резонанс. Позже представитель Верховного лидера Ирана в провинции Ардебиль и имам пятничной молитвы Сейид Хасан Амели выступил с заявлением, назвав слова этого лица "неприемлемыми" и подчеркнув, что они "не отражают официальную позицию Исламской Республики".

По словам Амели, "враги иранской нации стремятся подорвать отношения Ирана с соседями", а личные заявления отдельных лиц якобы не могут считаться официальной позицией правительства.

1 января временный поверенный в делах Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мерйан был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана. Иранской стороне был выражен жёсткий протест в связи с оскорбительными высказываниями, прозвучавшими на мероприятии 29 декабря. Также Баку выразил недовольство ростом антиазербайджанских настроений в Иране и потребовал прекратить провокации, подрывающие двусторонние отношения.

Несмотря на заявления Амели и Совета Попечителей Большой мечети Ардебиля, утверждающих, что инцидент является мнением "простого и безответственного лица", реальность говорит об обратном.

Человек, сделавший оскорбительные заявления, - Гуламреза Гулизаде, глава "Комитета Ансарул Мехди Ардебиля". Согласно видеоматериалам из его социальных сетей, он тесно связан с Амели и входит в его ближайшее окружение. Более того, Гулизаде является официальным лицом, работающим в государственной структуре.

После официального протеста со стороны Азербайджана Амели выступил с извинениями, которые оказались хуже самого проступка. Его риторика лишь подтвердила связь между организаторами мероприятия и озвученными заявлениями.

Иранское агентство "Mehr News", игнорируя такие понятия, как объективность и ответственность, опубликовало статью под заголовком: "Почему Алиев поднимает несущественные вопросы против Ирана?".

В статье утверждается, что "Азербайджан преувеличил маргинальный вопрос, подняв его на официальный уровень, чтобы оправдать свои действия и представить Баку как невиновную сторону в текущем конфликте". Агентство также попыталось сопоставить инцидент в Ардебиле с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, что явно выглядит как попытка нивелировать серьёзность произошедшего.

Официальный Баку имеет полное право на резкий протест. Провокационные заявления, звучащие с иранской стороны, не являются случайностью или результатом действий "отдельных лиц". Они укладываются в общую стратегию нагнетания напряжённости и создания искусственных конфликтов.

Азербайджан продолжает отстаивать свою правоту и суверенитет, требуя от Ирана не только извинений, но и прекращения провокационных действий, которые угрожают региональной стабильности и добрососедским отношениям.

Во-первых, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем интервью местным телеканалам заявил:

"Если на нашей границе проводились какие-то учения, военные учения, то и мы сделали то же самое на этой стороне азербайджано-иранской границы. То есть показали, что никого не боимся, что правы мы. Одновременно это сопровождалось оскорбительной кампанией в прессе. Видимо, это такой метод работы некоторых властных кругов. На самом деле, оскорбления - это признак бессилия. Если ты не можешь чего-то добиться, - я имею в виду невоспитанных людей, - то переходишь к оскорблениям. То есть оскорбляющий, по существу, оскорбляет самого себя. После этого с иранской стороны поступили сообщения об урегулировании вопроса и пр. Вслед за этим был совершен террористический акт против нашего посольства, причем это был организованный террористический акт. Есть много факторов, позволяющих говорить это. Во-первых, в течение почти 40 минут туда не подъехала ни одна полицейская машина. Хотя это произошло в центре столицы. Лицо, совершившее террор, сразу после этого, на следующий же день, было объявлено психически больным. В то время, как любая медицинская экспертиза продолжается несколько дней. В день совершения террора этот человек дает интервью прессе. С этого события проходит два года. По сей день приговор в отношении этого человека не приведен в исполнение. Все это говорит о том, что это было организовано. Это было демонстрацией слабости. Азербайджанская сторона предприняла адекватные шаги. Как вам известно, мы отозвали всех сотрудников посольства и после того, как получили официальное обещание, - покойный министр иностранных дел Ирана господин Абдоллахиан, погибший при крушении вертолета, обещал мне, что этот человек будет приговорен к смертной казни, - мы вернули сотрудников посольства обратно. Но нас вновь обманули, так как смертный приговор не был приведен в исполнение, а суд направил дело на доследование. То есть это был непонятный поступок, совершенный на государственном уровне, и мы настаиваем на своих требованиях. Нам известно, что в Иране приговаривают к смертной казни и за менее тяжкие преступления, причем приговор сразу же приводится в исполнение. Здесь же в течение двух лет он не только не приведен в исполнение, но даже направлен на доследование".

... Азербайджан никогда не рассматривал нападение на своё дипломатическое представительство как "несущественный вопрос". Такое нападение является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, которая обязывает принимающую сторону обеспечивать безопасность иностранных дипломатических миссий.

Нападение вооружённого человека на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб глава охраны, не может считаться "частным случаем". Реакция Ирана на этот инцидент ограничилась формальными заявлениями, а расследование, несмотря на международное давление, затягивается, и его выводы до сих пор не представлены в полном объёме.

Заявления, прозвучавшие на мероприятии в Ардебиле, угрожали не только добрососедским отношениям, но и суверенитету Азербайджана. Любые оскорбительные высказывания в адрес глав государств и их народов, особенно в условиях и без того напряжённых отношений, недопустимы. Если Иран действительно стремится к нормализации отношений, он обязан не только выражать сожаление, но и предпринимать конкретные меры для предотвращения подобных инцидентов.

Иранское агентство "Mehr News" в своей статье попыталось переложить вину за ухудшение отношений на Азербайджан, утверждая, что Баку якобы "преувеличивает маргинальные вопросы".

Это заявление вводит в заблуждение. Азербайджанская сторона неоднократно подчёркивала, что ухудшение отношений обусловлено именно провокационными действиями Ирана.

"Mehr News" также заявило, что Азербайджан якобы позволяет действовать на своей территории "сионистским базам". Это утверждение не только абсурдно, но и полностью лишено доказательств. Азербайджан, как независимое государство, выстраивает свою внешнюю политику, исходя из национальных интересов. Сотрудничество с Израилем направлено исключительно на развитие экономических и стратегических связей.

В отличие от Азербайджана, Иран на протяжении десятилетий поддерживает такие террористические организации, как "Хезболла", и активно вмешивается во внутренние дела соседних государств. Подобные обвинения со стороны Ирана выглядят как попытка отвлечь внимание от собственных проблем.

Утверждения, что "азербайджанские СМИ подрывают территориальную целостность Ирана", также абсурдны. Азербайджанские СМИ, в отличие от иранских, не вмешиваются во внутренние дела других стран. Однако Азербайджан не может игнорировать факты дискриминации азербайджанцев в Иране, особенно в провинциях с преимущественно азербайджанским населением.

... Иранская риторика, озвученная в статье "Mehr News", направлена на оправдание своих действий и перекладывание ответственности за ухудшение отношений на Азербайджан. Однако факты свидетельствуют об обратном. Азербайджан всегда открыт для диалога, но этот диалог возможен только на основе взаимного уважения, соблюдения международного права и отказа от провокаций.

Некоторым иранским силам, будь то медийные или политические группы, пора прекратить использовать обвинения в адрес Азербайджана как инструмент внутренней пропаганды. Вместо этого следует сосредоточиться на реальных шагах по восстановлению доверия и нормализации отношений.