В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о встрече Мирзояна с Блинкеном.

Day.Az представляет публикацию:

Среди прочего, выступая с Мирзояном, Блинкен анонсировал отправку в Армению некоей "специальной группы специалистов", которая займется пограничной безопасностью.

По словам пока еще госсекретаря США, американцы, судя по всему, будут заниматься и непосредственным укреплением армянских границ, и будут обучать армянских пограничников.

Что именно имеет в виду Вашингтон под укреплением границ Армении, неочевидно, но вполне предсказуемо. А вот что очевидно, так это то, что "спецгруппа" американцев точно будет наблюдать за активностью РФ и Ирана, собирать данные, мониторить деятельность российской базы в Гюмри и так далее.

"А что, чем мы хуже европейцев?" - мог задаться вопросом Блинкен, и в принципе справедливо. Армения превратила свои границы в буквальном смысле проходной двор: помимо, собственно, армян, там стоят российские военные, "гражданская" миссия ЕС, в которой есть и французы, и немцы, и даже почему-то канадцы! Чего бы к этому пестрому цирку не добавить пару десятков американцев?

Отдельный привет в этой связи хотелось бы передать Ирану. Сколько Тегеран угрохал сил, средств и ресурсов на Армению? Сколько лет они слушали сказки про вечную дружбу, наивно полагая, что Армения для них будет партнером-противовесом против Азербайджана? Сколько провокаций устроили?

И все зачем? Ради того, чтобы Мирзоян радостно писался при виде Блинкена, а на границе Армении стояла добрая половина НАТО? Молодцы, иранцы, просто молодцы!