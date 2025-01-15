В Баку обсудили приоритетные направления председательства Азербайджана в СВМДА

15 января 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления председательства Азербайджана в СВМДА на 2024-2026 годы, текущую работу в рамках организации и перспективы на будущее.

На встрече был особо подчеркнут богатый опыт нашей страны в многосторонней дипломатии и успешном председательстве, с удовлетворением отмечено, что концептуальный документ, представленный Азербайджаном по председательству в СВМДА, охватывает широкий спектр направлений, связанных с дальнейшим развитием организации, а также укреплением сотрудничества между странами.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Казахстан как автор идеи играет важную роль в развитии организации. Он отметил важность дальнейшего повышения международной роли и эффективности организации, расширения практической пользы для стран-членов, обеспечения институционального развития в период нашего председательства. Была подчеркнута важность развития сотрудничества в областях образования, изменения климата, сферах молодежи, СМИ, транспортных связей и многих других направлениях. Министр отметил, что, учитывая, что в рамках председательства Азербайджана в COP29 были приняты очень важные решения по глобальной климатической повестке дня, существует потенциал для проектов в рамках СВМДА в области борьбы с изменением климата.

Генеральный секретарь Кайрат Сарыбай отметил, что программа визита в Азербайджан достаточно обширна, встречи с соответствующими структурами будут полезны с точки зрения получения подробной информации по важным для СВМДА темам и обсуждения приоритетов председательства Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.