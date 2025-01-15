В Азербайджане проводятся учебные сборы с военнообязанными

В соответствии с планом подготовки на текущий год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в воинских частях проводятся очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных запаса.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

После прохождения соответствующей регистрации и врачебного осмотра военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

С военнообязанными проводятся просветительские беседы, им разъясняются правила безопасности.

В рамках сборов будут выполнены различные задачи с целью повышения уровня боевой подготовки и улучшения практических навыков военнообязанных.