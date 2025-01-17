Торговля и транзит: как Азербайджан и Грузия укрепляют региональную интеграцию

Источник: Агентство международной информации Trend

Южный Кавказ приобретает все большее значение в мировой геополитике, а Азербайджан и Грузия выделяются в качестве ключевых игроков региона. На фоне глобальных изменений усилия Президента Азербайджана Ильхама Алиева по укреплению отношений с соседними странами подчеркивают стратегическую важность региона. Опираясь на многовековую историю дружбы, Азербайджан и Грузия продолжают укреплять партнерство, основанное на взаимном уважении и общих интересах.

Визиты на высоком уровне стали неотъемлемой частью отношений двух стран, подчеркивая их стремление к совместному преодолению глобальных вызовов. Оба государства осознают, что тесное сотрудничество является залогом стабильности и процветания в регионе.

Экономические связи между Азербайджаном и Грузией демонстрируют стабильный рост. В первые 11 месяцев 2024 года объем двусторонней торговли составил 730,22 миллиона долларов, отражая глубину их экономического взаимодействия.

Инвестиционные потоки также значительно выросли. С января по сентябрь 2024 года грузинские инвестиции в Азербайджан увеличились на 178,78 процента, достигнув 31,047 миллиона долларов. В то же время азербайджанские инвестиции в Грузию выросли на 88,82 процента, составив 95,75 миллиона долларов. Эти показатели свидетельствуют о растущем доверии и взаимной заинтересованности в экономическом развитии.

Энергетический сектор остается важнейшей сферой сотрудничества. Проекты Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и Баку-Тбилиси-Эрзурум, запущенные в 2006 и 2007 годах, значительно изменили энергетическую карту региона.

BTC обеспечивает экспорт азербайджанской нефти на мировые рынки через Турцию, создавая транзитные доходы и развивая инфраструктуру в Грузии. Газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, в свою очередь, усиливает энергетическую безопасность Грузии и Турции, укрепляя интеграцию региона. Эти проекты закрепили за Азербайджаном статус крупного поставщика энергоресурсов, а за Грузией - ключевого транзитного узла.

Завершение строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в 2017 году стало важной вехой в развитии региональной транспортной инфраструктуры. Этот маршрут, являющийся частью Среднего коридора, сокращает транзитное время между Китаем и Европой, создавая более быстрый и эффективный торговый путь.

Грузия обеспечивает доступ Азербайджана к Черному морю через порты Поти и Батуми, которые играют важнейшую роль в транспортировке грузов в Европу. Азербайджан, в свою очередь, предоставляет выход к Каспийскому морю через Бакинский порт, открывая возможности для транзита грузов из Центральной Азии и Китая. Совместные усилия двух стран усиливают их позиции в мировой логистической системе.

В декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали Соглашение о стратегическом партнерстве в области "зеленой" энергетики. Документ направлен на развитие возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и сокращение углеродных выбросов.

Для Азербайджана и Грузии это соглашение открывает новые возможности для диверсификации энергетических ресурсов и повышения энергетической безопасности. Их стратегическое положение позволяет экспортировать экологически чистую энергию в Европу, усиливая значение региона на глобальных энергетических рынках.

Партнерство Азербайджана и Грузии открывает значительные перспективы для дальнейшей интеграции и устойчивого экономического роста. Совместные инвестиционные проекты и инициативы могут значительно укрепить их позиции в регионе и мире.

Азербайджан, играя стабилизирующую роль на Южном Кавказе, в партнерстве с Грузией закладывает основу для долгосрочной стабильности и процветания. Объединенные общими целями и взаимным доверием, эти две страны формируют будущее региона, укрепляя его значимость на мировой арене.