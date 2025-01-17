Состоялось подготовительное заседание по судебному процессу над Рубеном Варданяном

Как сообщалось ранее, в суде состоялось подготовительное заседание по делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, касающимся пыток, наёмничества, нарушения законов и правил войны, терроризма, финансирования терроризма и других преступлений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в новом административном здании Бакинского военного суда в Бакинском судебном комплексе прошло открытое предварительное заседание, где уточнялись анкетные данные Рубена Варданяна.

Рубен Варданян обеспечен выбранным им адвокатом и переводчиком на русский язык.