Начался судебный процесс над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении

17 января начался открытый судебный процесс по уголовному делу о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследования, пытки, грабеж и другие незаконные действия, совершенные государством Армения и её вооруженными силами, а также созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана так называемой "Нагорно-Карабахской республикой" и её незаконными вооружёнными формированиями против Азербайджана и азербайджанского народа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот процесс направлен, прежде всего, на установление через судебные процедуры государственной ответственности Армении как оккупанта и агрессора, а также других её незаконных действий.

На прошедшем под председательством судей - Зейнала Агаева, Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова) подготовительном заседании в Бакинском военном суде, расположенном в Бакинском судебном комплексе, обвиняемые были обеспечены переводчиками на армянский язык, а также адвокатами.

Сначала были представлены переводчики, которым были разъяснены требования законодательства, в том числе права и обязанности. Было уточнено, имеются ли возражения у обвиняемых против переводчиков, у участников процесса - против судебного состава, а также возражения друг против друга.

Затем были представлены защитники обвиняемых по уголовным делам. В заседании суда в качестве государственных обвинителей участвовали 6 сотрудников прокуратуры, а в качестве потерпевшего от имени азербайджанского государства - руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов.

Было отмечено, что по уголовным делам насчитывается более 531 тысячи потерпевших и их представителей.

Судья подчеркнул, что права и обязанности обвиняемых разъяснены им на армянском языке.

В ходе судебного заседания им еще раз были разъяснены их права и обязанности.

Затем на судебном заседании был объявлен перерыв.

После перерыва Араик Арутюнян обратился к суду, сказав, что хочет выступить. Судья дал ему слово.

Выступая, A.Арутюнян отметил, что сожалеет по поводу своего заявления в связи с ракетными ударами по Гяндже во время 44-дневной войны.

"Среди азербайджанского народа существует мнение, что этот приказ отдал я. Однако это решение было принято не мной. Да, я действительно сделал заявление по этому поводу. Сейчас я сожалею о своём заявлении и прошу прощения. У меня не было ни такого права, ни таких полномочий, чтобы выражать своё мнение. Почему я тогда сделал это заявление, я объяснил в своих показаниях в ходе следствия", - сказал он.

Затем судебный процесс был отложен до 21 января.

Отметим, что в зале судебных заседаний, где присутствовали потерпевшие, их представители и правопреемники, находилось более 350 человек.

Напомним, что 15 человек обвиняются в преступлениях, совершенных Республикой Армения и ее вооруженными силами, в том числе созданной Арменией незаконной "Нагорно-Карабахской Республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями.

Нижеследующие лица: Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Хенрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердиян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири соответственно периодам их участия в преступных деяниях, обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: статья 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой ), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям.