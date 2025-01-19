Что "иранист", что террорист: от Затикяна до Осканяна

Автор: Акпер Гасанов

Очередное доказательство правоты слов Президента Азербайджана Ильхама Алиева о настоящей сути Армении пришло из самой Армении. Это - позиционирующий, как "иранист", но в реальности обычный армянский нацист Вардан Осканян сделал запись на своей странице в соцсети Facebook. Она красноречиво указывает на то, что в Армении поощряется пресловутый реваншизм.

"Это наше продолжительное прохождение по чистилищу общенационального стыда и унижения чревато риском окончательного отчаяния, а отчаяние - это унизительное и медленное самоубийство. И так как наш Бог сам запрещает самоубийство, выход из этого чистилища один - восстановление и месть", - написал Осканян.

Мстить он, ясное дело, предлагает Азербайджану и азербайджанцам. За что? За то, что наша страна полностью восстановила свои суверенитет и территориальную целостность, прекратив период оккупации 20 % нашей территории, длившийся более четверти века. Да, этот персонаж предлагает мстить Азербайджану за то, что Армения игнорировала международное право и четыре резолюции Совбеза и Генассамблем ООН.

Кого он мне напоминает? Много кого. Например, террориста Степана Затикяна, банда которого устроила серию взрывов в московском метро в 1977 году. В результате этих терактов погибли 7 человек, еще 37 человек были ранены. Следствием были установлены трое виновных: армянские националисты Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян. Приговором суда от 24 января 1979 года они были осуждены к высшей мере наказания - смертной казни и 30 января 1979 года расстреляны.

Это Затякян, еще в советское время, вместе с художником Айказуном Хачатряном и студентом Шагеном Арутюняном основал нелегальную "Национальную объединенную партию Армении" (НОП), которая была националистической группой, ставившей целью создание независимой Армении с включением в ее состав территорий Турции.

Как видим, никакой особой разницы между террористом Затикяном и "иранистом" Осканяном просто не существует. Они оба живут и дышат территориальными претензиями к другим государствам. Чтобы убедиться в том, сколь шокирующим является это сходство, предлагаю вспомнить и последнее слово Затикяна в суде. Нет, он не покаялся за совершенные преступления. Рн сделал призыв на армянском языке.

"Передайте людям, что это были последние слова Степана: Месть, месть и ещё раз месть !", - произнес он.

Как видим, к мести, очно также, как это делал в 1977 году террорист Затикян, призывает "иранист" Осканян. Как реализовывается этот армянский "план мести"? Совсем недавно достоянием широкой общественности стали фашистские заявления Тер-Петросяна, сказанные на встрече с членами террористической организации "Еркрапа", состоявшейся 23 июля 1993 года.

"Если бы не началось все в 1988 году, то сегодня не было бы Карабаха. Мы организовали работу, создали отряды. Приобрели опыт. Армения и арцах полностью очистились от других наций", - вещал тогда Тер-Петросян.

Да, первый президент Армении проповедовал проведение этнических чисток, насильственного изгнания азербайджанцев не только из Армении, но и из оккупированных территорий Азербайджана.

"Посмотрите на расистские и фашистские заявления первого президента Армении, которые столь же безобразны, сколь и опасны. Он преподносит этнические чистки как источник гордости, хвастается изгнанием азербайджанцев с их исторических исконных земель", - заявил в ходе интервью отечественным телеканалам Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он справедливо указал на то, что независимое армянское государство по сути является фашистским государством. Потому что, как подчеркнул глава нашего государства, если этой страной на протяжении почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии, то они и сформировали эту страну по своему подобию. И сегодняшние речи "ираниста" Осканяна доказывают правоту вердикта, вынесенного Армении Президентом Азербайджана.

Дело, конечно же, не в фамилии того, кто озвучивает очередные призывы о "мести". Дело в том, что этим персонажам в Армении предоставляется трибуна в СМИ, их фашистские призывы тиражируются, навязываются обществу, как правильные. В итоге в Армении многие живут реваншистскими идеями, и Армения фактически является источником угрозы для региона. И относится к такой Армении нужно соответственно.