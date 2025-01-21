Кыргызстан утвердил соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в сфере миграции, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, который вносит изменения в законодательство страны в связи с ратификацией соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном в области миграции.

Документ был подписан межу Кабинетом министров Кыргызстана и правительством Азербайджана 24 апреля 2024 года в Баку. Закон был одобрен парламентом Кыргызстана 11 декабря 2024 года.

Соглашение между двумя странами предполагает активное сотрудничество в сфере миграции, защиту прав граждан одной страны, находящихся на территории другой, а также обмен информацией и опытом в рамках национальных законодательств и международных обязательств сторон.