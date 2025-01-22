Азербайджан и Люксембург нацелены на углубление партнерства

22 января в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Великого Герцогства Люксембург.

Как сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана, делегацию Азербайджанской Республики возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а делегацию Люксембурга - руководитель политического департамента министерства иностранных дел Вероник Докендорф.

В ходе консультаций были обсуждены политические связи между двумя странами, подчеркнуто значение взаимных визитов и встреч в рамках международных мероприятий для поддержания постоянного политического диалога. Также состоялись обсуждения состояния и перспектив развития сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, а также в рамках международных организаций.

Отмечена важность развития соответствующей договорно-правовой базы для расширения сотрудничества в различных сферах.

Замминистра Ф.Рзаев рассказал об усилиях Азербайджана в области климатической дипломатии, председательстве на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), о достижениях, достигнутых в рамках сессии.

На встрече была представлена подробная информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, нормализации армяно-азербайджанских отношений, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении установления прочного мира в регионе, проблеме мин на освобожденных от оккупации территориях, проводимых там широкомасштабных восстановительных работах.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес.