Состоялась видеоконференция с участием азербайджанцев из 85 стран

При организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана организована видеоконференция, в которой приняли участие около 1000 соотечественников из 85 стран. В видеоконференции, посвященной итогам 2024 года, приняли участие представители "Домов Азербайджана", координационных советов, школ выходного дня за рубежом, азербайджанские ученые и профессора престижных вузов и научных центров мира, авторитетные лица, представляющие различные сферы, деятели культуры и искусства.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, выступая со вступительным словом, председатель Госкомитета Фуад Мурадов проинформировал о диаспорской политике азербайджанского государства, проектах, реализованных в 2024 году, рассказал о новом важном этапе строительства диаспоры, поблагодарил соотечественников, внесших вклад в эту сферу. Было отмечено, что сплоченность соотечественников, достойно представляющих нашу страну в мире, является показателем того, что они всегда рядом с азербайджанским государством, и это самый яркий пример формирования сильной азербайджанской диаспоры.

После презентации краткого видеоотчета о годовой деятельности госкомитета и азербайджанской диаспоры состоялся широкий обмен мнениями по итогам года.

Говоря о бесчисленных успехах, достигнутых в прошлом году в области диаспорского строительства, соотечественники высоко оценили проделанную работу, реализуемые проекты, высказали свои предложения. Выступившие отметили, что с каждым годом формируется более системный подход в сфере доведения наших национальных интересов до внимания мира. Ставшую традицией видеоконференцию они расценили как мощную политическую платформу, формирующую современный концептуальный подход к диаспоре.

В ходе конференции были представлены выступления азербайджанских музыкантов, проживающих за рубежом, продемонстрированы видеоматериалы, подготовленные представителями диаспоры, коллективами "Домов Азербайджана" и школ выходного дня. Каждое выступление, каждый видеоматериал встречались бурными аплодисментами.

На видеоконференции группа соотечественников, внесших важный вклад в деятельность азербайджанской диаспоры, была награждена медалью Азербайджана "За заслуги в диаспорской деятельности".

Участники конференции выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за чуткое отношение и заботу об азербайджанцах мира.

Видеоконференция завершилась ответами на вопросы представителей диаспоры.