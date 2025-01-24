Мы все помним: реакция на лай "цепных псов" российской пропаганды

Автор: Акпер Гасанов

У лжи - век короткий. Прописная, казалось бы, истина, но по неведомой нам причине она игнорируется российскими пропагандистами, послушно играющими самую подлую и позорную из всех возможных ролей - роль провокаторов, отрицающих бесспорную истину. Напомню, что произошла трагедия - был сбит пассажирский самолет авиакомпании AZAL, который следовал по маршруту Баку-Грозный.

В результате этой трагедии погибло 38 человек. Жертв могло быть больше. Только благодаря профессионализму и мужеству пилотов экипажа удалось спасти 29 человек. Буквально сразу же появилась информация о том, что азербайджанский пассажирский самолет был сбит ракетой из ЗРПК Панцирь-С1/СМ. Но в Баку не стали делать скоропалительных заявлений, ожидая от российской стороны того, что принято делать в такого рода трагических случаях - цивилизованного поведения.

Этого не произошло. Вначале мы увидели, как имела место попытка "замять дело" на уровне руководства Чечни. В Азербайджане, ясное дело, отмели такие попытки и указали на то, что ждут от руководства России выполнения трех требований: принесения извинений, справедливого расследования трагедии и наказания всех виновных, выплаты компенсаций жертвам трагедии.

В ответ мы увидели развязанную, явно по команде "сверху", оголтелую кампанию лжи по поводу причин и последствий трагедии. Вконец охамевшие "цепные псы" российской пропаганды дошли до оскорблений в адрес руководства нашей страны. Это было показателем не только их привычной и известной всему миру невоспитанности, но и доказательством их аргументационной слабости.

На этом фоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев показал всему миру примеры того, как должен отстаивать правду глава государства современного типа.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе лежит на представителях Российской Федерации", - подчеркнул глава нашего государства.

Он указал на то, что операция "Ковер" в Грозном, означающая закрытие воздушного пространства, была объявлена после того, как самолет был сбит с земли. Это были четкие, обоснованные и жесткие обвинения, которые нашли свое подтверждение.

Сегодня СМИ, ссылаясь на достоверные источники поведали о том, что расследование, проводимое в России по уголовному делу о крушении самолета "Азербайджанских Авиалиний", подтвердило, что воздушное судно было сбито системой ПВО "Панцирь С-1". Издание утверждает, что эта установка была доставлена в Россию из Сирии.

Также, как утверждает данное отечественное СМИ, российское следствие подтвердило применение против азербайджанского самолета средств РЭБ, что привело к выводу из строя системы управления воздушным судном. Кроме того, следствие в России установило не только лицо, открывшее огонь по гражданскому самолету, но и того, кто отдал этот приказ.

По сути, мы имеем дело с наличием неопровержимых доказательств как того, что преступление было совершено российской стороной, так и того, что российская пропаганда безбожно лгал, придумывая какие-то сказочные "версии" про "птиц" и "взорвавшийся на борту баллон". Не удивительно, что и сейчас они начали новую клеветническую кампанию против Азербайджана.

Они в который уже раз извращают суть того, что произошло в ночь на 9 ноября 2020 года. Напомню, что тогда азербайджанскими военными был сбит российский военный вертолет. Уже, как видим, есть колоссальна разница - военный вертолет это не гражданский самолет. Кроме того, российский военный вертолет на низкой высоте, с отключенными транспондерами сопровождал армянскую колонну, выдвинувшуюся к нахчыванскому участку границы. По сути, это была откровенная провокация и азербайджанские военнослужащие имели полное право уничтожать российский вертолет.

Но, что мы увидели далее. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес официальные извинения российской стороне, стоимость вертолета была оплачена, а компенсации семьям погибших - выплачены. Вот, как принято себя вести в цивилизованном обществе. Но, кажется, мы требуем от российской стороны невозможного. И поведение ее пропагандистов свидетельствует лишь об одном - в России намерены и далее "валять дурака", отрицая очевидную свою вину в ужасном преступлении.

Удивительно ли это ? Вовсе нет. Россия, являющаяся правопреемницей СССР, наследует и ее кровавые традиции. Совсем недавно исполнилось 35 лет трагедии, имевшей место в ночь с 19 на 20 января 1990 года. Мы помним, что приказ на уничтожение мирного азербайджанского населения поступил из Москвы. Мы помним и о том, что еще 12 января 1990 года в бакинском аэропорту высадился десант, советской армии. А уже в течение 16-19 января на подступах к Баку была создана крупная оперативная группировка общей численностью более 50 тыс. военнослужащих из состава частей Закавказского, Московского, Ленинградского, других военных округов, военно-морского флота, внутренних войск МВД.

В операции, получившей кодовое название "Удар", были задействованы 76-я воздушно-десантная дивизия, 56-я десантно-штурмовая бригада, 21-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 106-я воздушно-десантная дивизия под командованием полковника Александра Лебедя, а также курсанты военно-учебных заведений, в том числе Саратовского высшего военного командного училища МВД СССР и Ленинградского высшего политического училища МВД СССР. Как видим, карательные силы были направлены в Азербайджан из российских городов. И это было еще одно доказательство того, что более 70 лет Азербайджан находился под советской оккупацией

Обретение Азербайджаном независимости очень возмутило российских националистов и шовинистов, немалая часть которых оказалась тогда у власти. Как результат - Россия всячески помогала Армении в годы Первой Карабахской Войны. О чем, кстати, не раз, давно и открыто заявляли российские же тележурналисты. Например, Александр Невзоров. В своем рассказе про Национального Героя Азербайджана Везира Оруджева, которого Невзоров назвал самым смелым человеком, что встречался на его жизненном пути, российский тележурналист упоминал и про то, что на стороне армян в Первую Карабахскую Войну воевали россияне.

"Оказалось, что наступали никакие не армяне, а псковские десантники, нанятые армянами", - заявил он тогда.

И таких эпизодов, доказывающих помощь России в оккупации Арменией наших земель, есть очень много. Есть и иные факты, уже более поздние. Так, 2 апреля 1997 года на закрытом заседании Госдумы Лев Рохлин выступил с докладом по ситуации на Южном Кавказе, в ходе которого было упомянуто, что из России в Армению шло новое оружие, порой даже в заводской смазке, а по документам все списывалось по цене металлолома. Рохлин тогда во всеуслышание заявлял о том, что финансовые потери России в результате поставок в Армению составили около 1 млрд долларов.

Собственно, ничего по сути не изменилось и позже. В ходе 44-дневной войны из России в Армению регулярно летали самолеты, груженные оружием. И руководители армянской диаспоры в РФ открыто хвастались этим. Там ведь и доказывать ничего особо не нужно. Есть же данные о том, какое оружие было у армянской армии. Оно сплошь было российским. И часть его можно увидеть и в Парке Военных Трофеев в Баку.

Кроме того, в 44-дневной войне на стороне Армении участвовало свыше 500 бойцов ЧВК "Вагнера". И вот, на фоне всего этого, после исторической Победы Азербайджана над армянскими оккупантами, мы не раз слышали от бородатых и плюющихся злобой российских пропагандистов тезис о том, что "Россия помогла Азербайджану". Понятно, что это была ложь, чушь, цинизм и глупость, а также попытка изобразить хорошую мину при плохой игре.

Ровно тоже самое мы наблюдаем и ныне. Вместо того чтобы с самого начала признать свою вину в трагедии, в России решили пойти по пути отрицания очевидного. Попутно, спустив на Азербайджан всех "цепных псов" своей пропаганды. Это - привычная для российской стороны манера поведения, которая может привести к полному охлаждению отношений между нашими странами. И весь цивилизованный мир встанет на сторону Азербайджана. Россия снова окажется в самоизоляции. Стоило ли себя так вести, получать такой результат? Это вопрос к хозяевам "цепных псов" российской пропаганды. Азербайджан требовал, требует и будет требовать только одного - справедливости.