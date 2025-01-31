Азербайджанцы спели песню "Карабах" в центре Еревана

Азербайджанцы спели песню "Карабах" в центре Еревана.

Как сообщает Day.Az, данные кадры распространены в армянских СМИ.

Видео, естественно, вызвало истерику среди местного населения. Армяне требуют "задержать" и "наказать" исполнителей, словно было совершено преступление.

Отмечается, что это азербайджанцы из Ирана.