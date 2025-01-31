https://news.day.az/politics/1726745.html Азербайджанцы спели песню "Карабах" в центре Еревана - ВИДЕО Азербайджанцы спели песню "Карабах" в центре Еревана Как сообщает Day.Az, данные кадры распространены в армянских СМИ. Армян бомбит из-за этого видео: в самом центре Еревана группа азербайджанцев исполняет песню "Карабах", вызывая шок у местных жителей.
Азербайджанцы спели песню "Карабах" в центре Еревана - ВИДЕО
Азербайджанцы спели песню "Карабах" в центре Еревана.
Как сообщает Day.Az, данные кадры распространены в армянских СМИ.
Видео, естественно, вызвало истерику среди местного населения. Армяне требуют "задержать" и "наказать" исполнителей, словно было совершено преступление.
Отмечается, что это азербайджанцы из Ирана.
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