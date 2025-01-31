Азербайджан уверенно движется к становлению главной транзитной страной региона - Азер Гараев

В последние годы диверсификация и повышение безопасности международных торговых путей занимают важное место в мировой политике. В этом контексте Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) стал одним из ключевых элементов регионального и международного сотрудничества. Азербайджан и Казахстан, играя центральную роль в этом маршруте, предпринимают значительные шаги в сфере транспорта и логистики

Как передает Day.Az, об этом в пятницу заявил Trend политолог Азер Гараев.

"Средний коридор - это альтернативный торговый маршрут, который начинается в Китае и проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в Европу. Он позволяет диверсифицировать торговые связи между Азией и Европой, ускорить грузоперевозки и расширить логистические возможности.

В частности, интерес к Среднему коридору значительно возрос на фоне российско-украинской войны. Санкции Запада в отношении России ослабили функциональность Северного коридора (основного транзитного маршрута через Россию). Поэтому для Китая, стран Центральной Азии и Европы Средний коридор стал более привлекательным маршрутом", - сказал он.

По словам политолога, Азербайджан и Казахстан имеют важное стратегическое положение для развития Среднего коридора.

"Обе страны вкладывают серьезные инвестиции в укрепление транзитного маршрута.

В этом контексте азербайджанская сторона расширяет Бакинский международный морской торговый порт, улучшает железнодорожные и автомобильные дороги. Кроме того, страна внедряет новые логистические решения для увеличения грузоперевозок через Каспийское море. Казахстан, в свою очередь, усиливает роль страны в Среднем коридоре за счет модернизации портов Актау и Курык, создания новых транспортных коридоров. Обе страны углубляют сотрудничество в области транспорта и логистики, реализуют различные международные проекты по повышению конкурентоспособности коридора", - отметил А.Гараев.

Говоря о важности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), политолог подчеркнул, что БТК является одним из основных столпов Среднего коридора.

"Линия, введенная в эксплуатацию в 2017 году, обеспечивает прямой доступ в Европу через Азербайджан, Грузию и Турцию. Железная дорога значительно сокращает время грузоперевозки, укрепляет торговые связи между Каспийским регионом и Европой, способствует тому, что Средний коридор является одним из основных маршрутов в глобальной транспортной сети. С 2022 года реализуются новые проекты по наращиванию грузоперевозочного потенциала БТК и дальнейшей модернизации инфраструктуры.

Когда начался проект БТК, Европейский союз отказался оказать финансовую поддержку строительству этого стратегического маршрута, хотя проект мог бы укрепить прямое железнодорожное сообщение Европы с Азией и дать новый импульс торговле в регионе. В результате Азербайджан решил завершить проект, используя собственные средства. Кроме того, Азербайджан предоставил Грузии кредит на строительство участка линии БТК, проходящего по ее территории. Этот шаг еще раз доказал, что Азербайджан не только обеспечивает свои интересы, но и поддерживает экономическое сотрудничество в регионе", - подчеркнул политолог.

Гараев отметил, что Средний коридор имеет важное геостратегическое и экономическое значение как для Китая, так и для Европы.

"Пекин рассматривает Средний коридор как важный альтернативный маршрут в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Этот коридор открывает новые возможности для торговли и облегчает доступ Китая к европейским рынкам. В то же время Европейский союз хочет укрепить торговые отношения с Китаем и диверсифицировать цепочки поставок. В этом отношении Средний коридор имеет стратегическое значение для Европы, поскольку он обеспечивает более безопасный и короткий маршрут", - сказал он.

Политолог также отметил, что в целом, если посмотреть на роль Азербайджана в транспортной сфере в регионе, Азербайджан за последние годы добился значительных успехов в транспортно-логистической сфере и стал главным транспортным узлом в регионе.

"Например, Бакинский международный морской торговый порт стал крупнейшим центром грузоперевозок на Каспийском море, Свободная экономическая зона Алят (СЭЗ Алят) формируется как логистический центр в Среднем коридоре, морские, железнодорожные и автомобильные дороги в рамках Транскаспийского маршрута становятся все более эффективными.

Все эти факторы еще больше усиливают международную роль Азербайджана в сфере транспорта и логистики. Азербайджан уверенно движется к становлению главной транзитной страной региона", - добавил он.